Олег Гончар

Журналіст і боксерський інсайдер Ден Рафаель висловив різку критику на адресу Світової боксерської ради (WBC) після рішення позбавити чемпіона The Ring і WBO у напівлегкій вазі Шакура Стівенсона титулу чемпіона в легкій вазі.

Рафаель назвав крок ради «ненормальним» і підкреслив, що звичайна практика передбачає декілька тижнів для того, щоб боєць вирішив, у якій ваговій категорії утримувати титул. За його словами, Стівенсон ще у липні провів обов’язковий захист по лінії WBC у легковій вазі, і тому у нього не повинно бути обов’язкового бою зараз.

«Я цього не розумію. Флойду ж дозволяли роками одночасно утримувати титули у напівсередній і першій середній вазі» Ден Рафаель

Стівенсон раніше сам відреагував на рішення WBC.