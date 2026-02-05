Олег Гончар

Американський чемпіон світу за версіями The Ring і WBO у напівлегкій вазі Шакур Стівенсон різко відреагував на рішення Світової боксерської ради (WBC) позбавити його титулу чемпіона у легкій вазі.

Стівенсон назвав вимогу виплатити 100 000 доларів «несправедливою» і звернувся до своєї доньки Лейлані, жартуючи, що краще віддасть ці гроші їй, ніж невизначеним «шахраям». За словами боксера, WBC «не мали жодного стосунку» до його останнього бою і «просто заважають», вимагаючи гроші через «конфлікт з Теренсом Кроуфордом».

«Забирайте свій пояс, тільки не змушуйте мене… Я щойно платив цим людям після свого останнього поєдинку. За що я маю віддати ще 100 тисяч? Через їхній конфлікт з Кроуфордом?» Шакур Стівенсон

Стівенсон завоював титул чемпіона WBC у легкій вазі у листопаді 2023 року і провів три успішні захисти, перш ніж рада прийняла рішення про його позбавлення. Зараз боксер залишається чинним чемпіоном за версіями The Ring і WBO у напівлегкій вазі.