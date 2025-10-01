Олег Гончар

Колишній чемпіон світу Денні Гарсія (37-4, 21 KO) вважає себе одним із найкращих боксерів із Філадельфії, повідомляє Boxing Scene.

«Я точно відчуваю, що належу до цієї когорти». Денні Гарсія

Денні зазначив, що Філадельфія славиться такими легендами, як Джо Фрейзер, Бернард Гопкінс, Мелдрік Тейлор, а також сучасними зірками – Стівеном Фултоном, Джароном Еннісом, Тевіном Фармером і Джуліаном Вільямсом. Гарсія підкреслив, що пишається статусом першого пуерториканця з Філадельфії, який став чемпіоном світу, що вирізняє його серед інших.

Нагадаємо, що 18 жовтня в Брукліні Гарсія проведе бій проти Даніеля Гонсалеса (22-4-1, 7 КО).