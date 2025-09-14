Гарсія: «Кроуфорд може стати найкращим боксером в історії»
Райан відзначив, що ключем до перемоги Теренса стала тактика
близько 2 годин тому
Американський боксер-професіонал Райан Гарсія (24-2, 20 КО) у соціальній мережі прокоментував перемогу 37-річного непереможного чемпіона Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) над зірковим мексиканцем Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).
Я справді вважаю, що Кроуфорд може стати найкращим боксером усіх часів.
З технічного боку ключовим у його перемозі став прийом «лови й контратакуй». Канело наносив поодинокі потужні удари, а Кроуфорд їх перехоплював і одразу відповідав. Він використовував ринг, коли це було потрібно, і впевнено тримав позицію в потрібні моменти. Дуже плавно, дуже якісно.
Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Кроуфорда одноголосним рішенням суддів (116–112; 115–113; 115–113).
