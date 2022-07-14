Дерев'янченко: «Вважаю, що Джошуа здатний перебоксирувати Усика в реванші»
Дерев'янченко: «Буду битися за Україну»
Українця чекає поєдинок з Конлі
16:08
36-річний український средньоваговик Сергій Дерев'янченко (13-4, 10 КО) розповів про небажання завершувати кар'єру. Слова українця приводить портал boxingscene.com.
«Я хочу повернутися в ринг сильніше і має намір показати це в бою проти Конлі. Буду битися за Україну. Я завжди уявляю Україну, коли піднімаюся в ринг».
Нагадаємо, 30 липня Дерев'янченко проведе поєдинок проти американця Джошуа Конлі.
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