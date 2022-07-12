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Дерев'янченко повернеться в ринг 30 липня. Відомо ім'я суперника українця

Екс-претендент на титул проведе бій на івенті в Брукліні
Бокс Професійний бокс
12:25
Дерев'янченко повернеться в ринг 30 липня. Відомо ім'я суперника українця
Сергій Дерев'янченко / Фото - premierboxingchampions.com
Колишній претендент на титул чемпіона світу в середньому дивізіоні українець Сергій Дерев'янченко (13-4, 10 КО) в рамках івенту від Showtime проведе 10-раундовий поєдинок проти американця Джошуа Конлі (17-3-1, 11 KO). Про це повідомляє fightnews.com.

Бій відбудеться 30 липня на арені Barclays Center в Брукліні (штат Нью-Йорк, США). Поєдинок пройде в андеркарді протистояння між Денні Гарсією і Хосе Бенавідесом.

Нагадаємо, що останній раз українець виходив на ринг в грудні 2021 року, тоді Дерев'янченко програв домініканцю Карлосу Адамесу.

Раніше Дерев'янченко прокоментував майбутній реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.
Володимир Кириченко
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Сергій Дерев'янченко

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