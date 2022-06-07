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THE FOOTBALL REVIEW

Дерев'янченко: «Мій найскладніший бій в кар'єрі був з Головкіним»

Українець відзначив сильний удар казахстанського ветерана
Бокс Професійний бокс
18:10
Дерев'янченко: «Мій найскладніший бій в кар'єрі був з Головкіним»

Колишній претендент на титул в середній вазі Сергій Дерев'янченко (13-4, 10 КО) в інтерв'ю FightHype.com зізнався, що найскладніший бій у своїй кар'єрі він провів проти чинного чемпіона світу з версій WBA / IBF Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 KO).

«Кожен бій складний. Можливо, мій найскладніший бій був з Головкіним. Мені подобається цей поєдинок.

Хто володіє найсильнішим ударом - Деніел Джейкобс, Джермалл Чарло або Головкін? GGG. Але це професійний бокс, тут у кожного хлопця важкий і потужний удар».

Сергій Дерев'янченко дав прогноз на третій поєдинок Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО) з Геннадієм Головкіним.

Рене Тер Велде
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Теги

Сергій Дерев'янченко Геннадій Головкін

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