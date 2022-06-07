Дерев'янченко: «Мій найскладніший бій в кар'єрі був з Головкіним»

Українець відзначив сильний удар казахстанського ветерана

Колишній претендент на титул в середній вазі Сергій Дерев'янченко (13-4, 10 КО) в інтерв'ю FightHype.com зізнався, що найскладніший бій у своїй кар'єрі він провів проти чинного чемпіона світу з версій WBA / IBF Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 KO).

«Кожен бій складний. Можливо, мій найскладніший бій був з Головкіним. Мені подобається цей поєдинок. Хто володіє найсильнішим ударом - Деніел Джейкобс, Джермалл Чарло або Головкін? GGG. Але це професійний бокс, тут у кожного хлопця важкий і потужний удар».

Сергій Дерев'янченко дав прогноз на третій поєдинок Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО) з Геннадієм Головкіним.