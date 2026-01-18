Деревʼянченко допомагає брутальному суперважковаговику готуватися до бою у січні
Український боксер працює з американцем у залі в Нью-Йорку
28 хвилин тому
Сергій Деревʼянченко
Колишній претендент на титул чемпіона світу Сергій Деревʼянченко допомагає Джарреллу Міллеру готуватися до поєдинку в рамках шоу Стівенсон — Лопез 31 січня.
Український боксер Сергій Деревʼянченко та американський супертяж Джаррелл Міллер працюють в одному залі в Нью-Йорку.
Деревʼянченко допомагає Міллеру готуватися до бою проти уродженця Нігерії Кінглсі Ібеї.
Поєдинок відбудеться 31 січня в рамках вечора боксу, головною подією якого стане бій у напівважкій вазі Шакура Стівенсона проти Теофімо Лопеса.
Нагадаємо, Деревʼянченко свій останній бій провів у липні 2025 року, нокаутувавши Джеремі Рамоса.