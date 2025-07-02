Деревʼянченко тріумфально повернувся в ринг, нокаутувавши свого суперника
Поєдинок відбувся на шоу у Нешвіллі
близько 1 години тому
Сергій Деревʼянченко / Фото - Facebook
Український ветеран другого середнього дивізіону Сергій Деревʼянченко (16-6, 11 KO) здобув дострокову перемогу над 38-річним американцем Джеремі Рамосом (14-16, 4 КО).
Деревʼянченко переміг суперника технічним нокаутом у 6-му раунді.
Бій пройшов в Texas Troubadour Theatre у Нешвіллі.
Востаннє на ринг 39-річний українець виходив 17 серпня минулого року. Тоді він програв Крістіану Мбіллі одноголосним рішенням суддів, травмувавши руку під час поєдинку.
Нагадаємо, Дерев'янченко хоче провести реванш з Джермаллом Чарло.
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