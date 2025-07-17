Дерев’янченко оцінив шанси Берінчика повернути титул чемпіона світу
Сергій вважає, що мотивація — ключ до повернення Дениса Берінчика на вершину
1 день тому
Сергій Дерев'янченко
Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев’янченко (16-6, 11 КО) у коментарі Sport-express.ua поділився думкою про перспективи ексчемпіона WBO у легкій вазі Дениса Берінчика (19-1, 9 КО) повернути титул.
Дерев’янченко зазначив, що все залежить від самого Берінчика.
«Чи хоче він відкотитися назад і знову підійматися? Я знаю його по збірній України — це боксер високого класу, який має усе для цього».
Берінчик втратив титул WBO у лютому 2025 року, програвши нокаутом у четвертому раунді американцеві Кейшону Девісу. Поразка стала першою в кар’єрі 37-річного українця, який виграв пояс після перемоги над Емануелем Наваррете у травні 2024-го