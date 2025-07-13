Берінчик – про бій Усика з Джейком Полом: «Не треба недооцінювати жодного суперника»
Денис зізнався, що хотів би побачити такий поєдинок
близько 1 години тому
Фото: Instagram
Колишній чемпіон світу Денис Берінчик (19-1, 9 KO) в інтерв’ю sport-express.ua висловився про потенційний поєдинок Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Джейка Пола:
Мені було б цікаво подивитися на цей бій. Чи є у Пола шанси проти Усика? Це бокс, а у цьому виді спорту, тим паче у надважкому дивізіоні, може бути lucky punch. Тому не треба недооцінювати жодного суперника.
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