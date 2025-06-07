Денис Сєдашов

Британський супертяж Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) може провести свій наступний бій уже наприкінці літа 2025 року. Його потенційним суперником називають колишнього чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі — американця Деонтея Вайлдера (43-2-1, 42 KO). Про це повідомляє Boxing Scene.

Особисто мені дуже подобається ідея бою з Вайлдером. У цієї зустрічі хороша передісторія, і це дійсно велике протистояння. До того ж Деонтей вже цього місяця повертається на ринг. Так, Ентоні Джошуа залишається найпопулярнішим бійцем у світі, але поєдинок Вайта з Вайлдером виглядає значно цікавіше. Наше завдання — знайти для Ділліана правильного суперника. А його завдання — ухвалити, можливо, найважливіше рішення у своїй кар’єрі. Френк Воррен Промоутер

Нагадаємо, Вайт мав вийти в ринг 7 червня в Іпсвічі, однак скасував бій за кілька днів до шоу, відмовившись від участі заради перспективного великого поєдинку влітку.