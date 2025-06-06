Ділліан Вайт не захотів битися із відомим українським суперважковаговиком

Володимир Кириченко

Український боксер суперважкого дивізіону Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) прийняв поєдинок із британцем Ділліаном Вайтом (31-3, 21 КО) на короткому повідомленні. Про це повідомляє Tribuna.com.

Після оперативних перемовин сторони підписали контракт, і бій був запланований на 7 червня.

Однак за тиждень до дати команда Вайта, яка сама ініціювала переговори, несподівано відмовилася від поєдинку. Офіційні причини скасування наразі не оголошені.

Раніше промоутер Френк Воррен повідомив, що Ділліан не проведе бій в заплановану дату.

30-річний українець, який теж має контракт з Queensberry Воррена, востаннє виходив на ринг у жовтні минулого року, достроково здолавши Брендона Кармака. Нещодавно він увійшов у топ-10 рейтингу WBO.