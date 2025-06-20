Олег Гончар

У Ер-Ріяді в рамках 1/8 фіналу Гран-прі WBC у середній вазі український боксер Дмитро Рибалко (5-0-1, 2 КО) здобув переконливу перемогу над йорданцем Мохаммадом Іссою (10-0, 9 КО) одноголосним рішенням суддів.

Рибалко зіткнувся з дуже швидшим і технічним опонентом, але нав’язав йому жорстку контактну боротьбу без класичного боксу.

Починаючи з другого раунду стиль Рибалко дозволив домінувати над Іссою і успішно його перебивати.

Судді віддали перемогу українцю з рахунком 60-54, 59-55 і 59-55.

Нагадаємо, що у Рибалко за добу до бою змінився суперник. Він мав битися з українцем Максимом Молоданом, але в WBC вирішили не зводити українців. Молодан бився з французом, якому поступився.