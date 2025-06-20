Олег Гончар

В Ер-Ріяді в рамках Гран-прі WBC український середньоваговик Максим Молодан (8-1, 5 КО) зазнав поразки у бою проти непереможного француза Ефрема Барико (12-0, 6 КО).

Потужний Барико з перших хвилин заволодів ініціативою, діючи агресивно першим номером. Молодан діяв від захисту, використовуючи контратаки.

Українець діяв надто пасивно, часто вступав у клінч і майже не використовував джеб.

До кінця бою обидва боксери виглядали втомленими, але в останньому раунді француз активізувався. Однак в кінцівці Молодан майже відправив його на настил.

Судді одноголосно віддали перемогу Барико з рахунком 59-55, 59-56 і 60-54.

Зазначимо, що для Молодана це перша поразка в кар’єрі.