Українець Молодан зазнав першої поразки в кар’єрі на турнірі WBC
Українець поступився французу Ефрему Барико одноголосним рішенням суддів
близько 2 годин тому
В Ер-Ріяді в рамках Гран-прі WBC український середньоваговик Максим Молодан (8-1, 5 КО) зазнав поразки у бою проти непереможного француза Ефрема Барико (12-0, 6 КО).
Потужний Барико з перших хвилин заволодів ініціативою, діючи агресивно першим номером. Молодан діяв від захисту, використовуючи контратаки.
Українець діяв надто пасивно, часто вступав у клінч і майже не використовував джеб.
До кінця бою обидва боксери виглядали втомленими, але в останньому раунді француз активізувався. Однак в кінцівці Молодан майже відправив його на настил.
Судді одноголосно віддали перемогу Барико з рахунком 59-55, 59-56 і 60-54.
Зазначимо, що для Молодана це перша поразка в кар’єрі.
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