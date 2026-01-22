Олег Гончар

Тренер Дон Чарльз в інтерв’ю Sky Sports Boxing поділився думками щодо рішення Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО) провести бій із британцем Дереком Чісорою (36-13, 23 КО) перед можливою зустріччю з володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Чарльз заявив, що багато хто розглядає бій з Чісорою як розминку для Вайлдера перед Усиком, однак він вважає це великою помилкою.

За його словами, він на місці Вайлдера не обирав би Дерека незалежно від етапу кар’єри — ні як бій для повернення, ні як розминку. На його думку, це прояв неповаги.

«Я думаю, що Вайлдер, особливо після його останніх кількох боїв, точно не має обирати Дерека Чісору. Але якщо це реально, то нехай буде так». Дон Чарльз

Раніше повідомлялося, що бій Вайлдер — Чісора запланований на квітень у Лондоні. Після нього можлива зустріч Вайлдера з Усиком наприкінці липня — на початку серпня.