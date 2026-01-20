Замість Усика: Вайлдер проведе бій з Чісорою у Великій Британії
Поєдинок відбудеться у квітні
Ексчемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) проведе свій наступний бій проти британця Дерека Чісори (36-13, 23 КО), а не проти володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО), як планувалося раніше.
За інформацією Brunch Boxing, бій планують провести у квітні у Великій Британії. Наступного тижня в Лондоні відбудеться пресконференція, на якій поєдинок буде офіційно анонсовано.
Для Чісори цей поєдинок стане ювілейним — 50-м у професійній кар’єрі.
Джерело: Не існує жодного контракту щодо потенційного бою Усик – Вайлдер.
