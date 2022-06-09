Дон Кінг присвятив боксерське шоу Дюбуа – Брайан мужньому і відважному народу України

Промоутер нагадав, що Київ знову обстрілюють

Дон Кінг / Фото: DKP

Американський промоутер Дон Кінг заявив, що вечір боксу в Майамі, в головній події якого проведуть бій Даніель Дюбуа (17-1, 16 КО) і Тревор Брайан (22-0, 15 КО), буде присвячений Україні. Слова промоутера приводить портал Boxing News 24/7.

«Боксерське шоу в Майамі присвячено мужньому і відважному народу України, на територію якого вирішила вторгнутися росія, яка пішла війною через своє порушене самолюбство. Це сімейна ворожнеча, яка переросла в трагедію. Вчора ввечері мені подзвонили та сказали, що Київ знову бомбардують. Брати Кличко залишилися там боротися за праве діло, свободу, незалежність, мир і суверенітет України».

Як повідомлялося, Джон Сіна приїхав до хлопця з синдромом Дауна, який втік зі знищеного Маріуполя.