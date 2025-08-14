Олег Гончар

Легендарний промоутер Дон Кінг анонсував поєдинок між американським боксером надважкої ваги Майклом Гантером (24-1-2, 17 КО) та регулярним чемпіоном WBA Кубратом Пулєвим (32-3, 14 КО).

Бій заплановано на 4 жовтня в казино Jai-Alai Fronton (Casino Miami) у Маямі, штат Флорида. Про це повідомляє Fightnews.

В андеркарді вечора боксу очікуються виступи Блера Коббса, Едрієна Бронера та Ноеля Мікаеляна.

Раніше журнал The Ring повідомляв про можливий бій Гантера проти Джаррелла Міллера 11 вересня, але Кінг заявив, що Гантер досі перебуває під контрактом із його промоутерською компанією Don King Productions. Через це Кінг надіслав документи про скасування угоди, укладеної компаніями Sela та TKO, які просувають Міллера.

Кінг також звинуватив Epic Sports and Entertainment, які представляють Пулєва, у спробах зірвати бій через апеляції до WBA, але організація підтвердила законність виграних Кінгом торгів на $1,1 млн.