Міллер проведе бій з екссуперником Усика в андеркарді шоу Кроуфорд – Канело
У Лас-Вегасі відбудеться американська битва
близько 3 годин тому
Джаррелл Міллер / Фото - Yahoo
Став відомий наступний суперник американського боксера надважкого дивізіону Джаррелла Міллера (26-1-2, 22 КО).
11 вересня американець проведе поєдинок проти співвітчизника Майкла Гантера (24-1-2, 17 KO).
Бій відбудеться в андеркарді вечора боксу Теренс Кроуфорд – Сауль Альварес у Лас-Вегасі.
Міллер востаннє виходив в ринг в серпні 2024-го, коли відбоксував внічию з Енді Руїсом. Гантер в грудні 2024-го технічним нокаутом виграв поєдинок у Крістіана Гарсію.
Раніше Міллер заявив, що хоче «переїхати» Усика.