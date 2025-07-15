Олег Гончар

Скандальний американський промоутер Дон Кінг відмовився підтримати пропозицію відеоблогера Джейка Пола (12-1, 7 КО) щодо відсторонення чемпіона WBC у відпустці Ноеля Мікаеляна (26-3, 11 КО), повідомляє Сальвадор Родрігес у Twitter.

Пол хотів, щоб Мікаелян поступився йому шансом кинути виклик чемпіону WBC у крузервейті Баду Джеку. Однак, Кінг, який працює з вірменином, відхилив цю ідею.

В WBC призначили промоутерські торги за обов’язковий бій між Баду і Мікаеляном на 15 липня.

На початку травня Баду Джек переміг Мікаеляна роздільним рішенням суддів у поєдинку, де Мікаелян замінив травмованого претендента Раяна Розіцького. Цей бій був дуже рівним і Мікаеляну дали ще один шанс.

Нагадаємо, раніше Денис Берінчик назвав шанси Джейка Пола в бою з Олександром Усиком.