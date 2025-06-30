Донейр оцінив шанси Пак’яо у бою проти Барріоса
Тимчасовий чемпіон WBA вважає, що швидкість і фінти можуть стати ключем до перемоги 46-річного Менні
20 хвилин тому
Тимчасовий чемпіон WBA у легшій вазі Ноніто Донейр в інтерв'ю Bad Left Hook поділився думками про майбутній поєдинок між володарем титулу WBC у напівсередній вазі Маріо Барріосом (29-2-1, 18 КО) та легендарним Менні Пак’яо (62-8-2, 39 КО), який відбудеться 19 липня в Лас-Вегасі.
42-річний Донейр відзначив, що 46-річний Пак’яо, єдиний в історії чемпіон у восьми вагових категоріях, залишається небезпечним суперником.
«Барріос — високий і міцний, але Пак’яо знає, як перемагати. Його досвід і рекорд говорять самі за себе»
Донейр вважає, що ключ до успіху Менні — у швидкості, фінтах і розумному веденні бою.
«Якщо Пак’яо активно використовуватиме фінти, атакуватиме і грамотно відступатиме, перевага буде на його боці. Однак у разі втрати звичної манери бою молодий Барріос має всі шанси перемогти легенду».
Пак’яо, який не виходив на ринг із 2021 року, готується до повернення після поразки від Йорданіса Угаса. Барріос, у свою чергу, перебуває на піку форми, здобувши титул WBC у 2024 році.