Олег Гончар

Тимчасовий чемпіон WBA у легшій вазі Ноніто Донейр в інтерв'ю Bad Left Hook поділився думками про майбутній поєдинок між володарем титулу WBC у напівсередній вазі Маріо Барріосом (29-2-1, 18 КО) та легендарним Менні Пак’яо (62-8-2, 39 КО), який відбудеться 19 липня в Лас-Вегасі.

42-річний Донейр відзначив, що 46-річний Пак’яо, єдиний в історії чемпіон у восьми вагових категоріях, залишається небезпечним суперником.

«Барріос — високий і міцний, але Пак’яо знає, як перемагати. Його досвід і рекорд говорять самі за себе» Ноніто Донейр

Донейр вважає, що ключ до успіху Менні — у швидкості, фінтах і розумному веденні бою.

«Якщо Пак’яо активно використовуватиме фінти, атакуватиме і грамотно відступатиме, перевага буде на його боці. Однак у разі втрати звичної манери бою молодий Барріос має всі шанси перемогти легенду». Ноніто Донейр

Пак’яо, який не виходив на ринг із 2021 року, готується до повернення після поразки від Йорданіса Угаса. Барріос, у свою чергу, перебуває на піку форми, здобувши титул WBC у 2024 році.