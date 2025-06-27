Пак’яо: «Можу конкурувати на найвищому рівні»
Легендарний ексчемпіон світу впевнений у своїй швидкості та силі
близько 1 години тому
Легендарний ексчемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо заявив, що не збирається завершувати кар’єру — навпаки, має амбітну мету: повернутися на вершину та побити власний рекорд. Цитує Пак’яо журнал The Ring.
У мене ще залишилося два або три бої. Я все ще швидкий, сильний і відчуваю, що можу конкурувати на найвищому рівні. Цей поєдинок — частина історії. Я вірю, що можу знову стати чемпіоном і стати першим боксером із Залу слави, який повернеться і знову завоює титул. Моя мета — стати найстарішим чемпіоном світу і завершити кар’єру на вершині.
Наступний бій легенди відбудеться проти чинного чемпіона WBC у напівсередній вазі — американця Маріо Барріоса.
До рекорду Хопкінса ще далеко. Пак’яо хоче переписати історію боксу.
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