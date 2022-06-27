Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»

Катерина відреагувала на атаку російських ракет на Кременчук

Катерина Усик, дружина чемпіона світу за версією WBO, IBF і WBA в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО ), в Instagram прокоментувала влучання російської ракети в торговий центр в Кременчуці.



«Кременчук. Ракета в торговий центр. Багато загиблих. Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою. За зраду, за мовчання, за біль нашого народу».

Нагадаємо, раніше стало відомо кількість загиблих в Кременчуці і це число продовжує зростати.