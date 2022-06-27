Романчук вперше з 2017 року не взяв медаль чемпіонату світу на коронній дистанції
Романчук завоював дебютну медаль ЧС на відкритій воді
Українець ще виступить в Будапешті на дистанції 10 км
11:39
Уеллбрук та Романчук / Фото: Instagram
Дворазовий призер Олімпійських ігор Михайло Романчук вперше виступив на відкритій воді на чемпіонаті світу.
Українець приплив третім на дистанції 5 км. Перемогу здобув Флоріан Веллбрук, другим фінішував Грегоріо Пальтріньєрі.
Нагадаємо, що у Романчука в Будапешті взяв ще одну бронзу – на дистанції 800 м. Заключною для українця в Угорщині стане дистанція 10 км.