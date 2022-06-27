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Романчук завоював дебютну медаль ЧС на відкритій воді

Українець ще виступить в Будапешті на дистанції 10 км
Плавання
11:39
Романчук завоював дебютну медаль ЧС на відкритій воді
Уеллбрук та Романчук / Фото: Instagram

Дворазовий призер Олімпійських ігор Михайло Романчук вперше виступив на відкритій воді на чемпіонаті світу.

Українець приплив третім на дистанції 5 км. Перемогу здобув Флоріан Веллбрук, другим фінішував Грегоріо Пальтріньєрі.

Нагадаємо, що у Романчука в Будапешті взяв ще одну бронзу – на дистанції 800 м. Заключною для українця в Угорщині стане дистанція 10 км.

Олег Шумейко-молодший
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Михайло Романчук

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