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«Два бомжі битимуть один одного». Ф’юрі розповів, чи приїде на другий поєдинок Усик – Джошуа

А за бій з українцем бажає більше 600 мільйонів доларів
Бокс Професійний бокс
17:59
«Два бомжі битимуть один одного». Ф’юрі розповів, чи приїде на другий поєдинок Усик – Джошуа
Фото: Talk SPORT

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) розказав, чи планує відвідати вечір боксу в Саудівській Аравії, головно подією якого стане реванш Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):

Я би не пішов, навіть якби бій відбувся на Моркамбській затоці (Тайсон проживає в тому районі і часто зранку бігає в тій місцевості – XSPORT). Два бомжі битимуть один одного.

Нагадаємо, що «Циганський король» жадає отримати 600 мільйонів доларів за бій з українцем.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Тайсон Ф'юрі Олександр Усик - Ентоні Джошуа

Коментарі 1

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15 червня 2022р. 18:11
у бомжа фьюри может только отсосать . хоть у одного , хоть у другого .
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