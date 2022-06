«Два бомжі битимуть один одного». Ф’юрі розповів, чи приїде на другий поєдинок Усик – Джошуа

Фото: Talk SPORT

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) розказав, чи планує відвідати вечір боксу в Саудівській Аравії, головно подією якого стане реванш Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):



Tyson Fury asked if he'll be attending the Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua rematch: "I wouldn't go to it if it was in Morecambe. Two bums fighting each other." [@talkSPORT]