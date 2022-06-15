«Два бомжі битимуть один одного». Ф’юрі розповів, чи приїде на другий поєдинок Усик – Джошуа

А за бій з українцем бажає більше 600 мільйонів доларів

Фото: Talk SPORT Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) розказав, чи планує відвідати вечір боксу в Саудівській Аравії, головно подією якого стане реванш Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):

Я би не пішов, навіть якби бій відбувся на Моркамбській затоці (Тайсон проживає в тому районі і часто зранку бігає в тій місцевості – XSPORT). Два бомжі битимуть один одного. Tyson Fury asked if he'll be attending the Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua rematch: "I wouldn't go to it if it was in Morecambe. Two bums fighting each other." [@talkSPORT] — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 15, 2022 Нагадаємо, що «Циганський король» жадає отримати 600 мільйонів доларів за бій з українцем.

Олег Шумейко-молодший