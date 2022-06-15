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Ф’юрі згоден битися з Усиком тільки за найбільший гонорар в історії боксу

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Бокс Професійний бокс
16:17
Ф’юрі згоден битися з Усиком тільки за найбільший гонорар в історії боксу
Фото: BT Sport

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) в інтерв’ю Talk SPORT назвав суму, за яку згоден повернутися до рингу та побитися за звання абсолютного чемпіону надважкої ваги з Олександром Усиком (19-0, 13 KO):

Якби прямо сьогодні мені сказали, що дають 200 мільйонів фунтів стерлінгів, це мене б ніяк не привабило. Це було б десь половина того, що би я хотів, аби зняти рукавички з цвяха.

Напевно, 500 мільйонів фунтів (603,4 мільйони доларів) змусили би мене повернутися до рингу. Це правда, аби я провів ще один професійний поєдинок, дайте мені пів мільярда.

Відзначимо, що найбільший гонорар в історії боксу отримав Флойд Мейвезер, якому за бої з Конором Макгрегором і Менні Пакьяо гарантовано нараховували 306 мільйонів доларів. 

Нагадаємо, що в вересні Money проведе ще один виставковий поєдинок

Олег Шумейко-молодший
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Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

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