Ф’юрі згоден битися з Усиком тільки за найбільший гонорар в історії боксу

«Циганський король» хоче наварити грошенят для своїх нащадків

Фото: BT Sport

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) в інтерв’ю Talk SPORT назвав суму, за яку згоден повернутися до рингу та побитися за звання абсолютного чемпіону надважкої ваги з Олександром Усиком (19-0, 13 KO):



Якби прямо сьогодні мені сказали, що дають 200 мільйонів фунтів стерлінгів, це мене б ніяк не привабило. Це було б десь половина того, що би я хотів, аби зняти рукавички з цвяха. Напевно, 500 мільйонів фунтів (603,4 мільйони доларів) змусили би мене повернутися до рингу. Це правда, аби я провів ще один професійний поєдинок, дайте мені пів мільярда.

Відзначимо, що найбільший гонорар в історії боксу отримав Флойд Мейвезер, якому за бої з Конором Макгрегором і Менні Пакьяо гарантовано нараховували 306 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що в вересні Money проведе ще один виставковий поєдинок.