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TOTAL COMBAT

Два екс-суперника Ломаченко проведуть очний поєдинок в кінці літа

Бій відбудеться в рамках напівсереднього дивізіону
Бокс Професійний бокс
09:21
Два екс-суперника Ломаченко проведуть очний поєдинок в кінці літа
Коммі та Педраса / Фото - boxinghana.com
Колишній чемпіон світу в легкому дивізіоні Річард Коммі (30-4, 27 KO) підніметься в першу напівсередню вагу заради поєдинку з пуерториканцем Хосе Педрасою (29- 4, 14 KO), який раніше був володарем титулів у другому напівлегкому та легкому дивізіонах. 

Боксери проведуть 10-раундовий бій 27 серпня на арені Hard Rock Hotel & Casino в Талсі (штат Оклахома, США). Про це повідомляє espn.com.

Відзначимо, що екс-чемпіони повернуться в ринг після поразок. Педраса 4 березня на Save Mart Arena в Фресно, штат Каліфорнія зустрівся з американцем Хосе Карлосом Раміресом і поступився одноголосним рішенням суддів.

Що стосується Коммі, то він в грудні 2021 року на арені Madison Square Garde в Нью-Йорку програв українцю Василю Ломаченко одноголосним рішенням суддів.

А тим часом новий абсолютний чемпіон легкої ваги Девін Хейні заявив, що Ломаченко знаходиться серед основних претендентів на бій з ним.



Володимир Кириченко
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Теги

Річард Комі Хосе Педраса Василь Ломаченко

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