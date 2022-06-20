«Повернувся до важкої роботи». Коммі відновив тренування після поразки від Ломаченко
Два екс-суперника Ломаченко проведуть очний поєдинок в кінці літа
Бій відбудеться в рамках напівсереднього дивізіону
09:21
Коммі та Педраса / Фото - boxinghana.comКолишній чемпіон світу в легкому дивізіоні Річард Коммі (30-4, 27 KO) підніметься в першу напівсередню вагу заради поєдинку з пуерториканцем Хосе Педрасою (29- 4, 14 KO), який раніше був володарем титулів у другому напівлегкому та легкому дивізіонах.
Боксери проведуть 10-раундовий бій 27 серпня на арені Hard Rock Hotel & Casino в Талсі (штат Оклахома, США). Про це повідомляє espn.com.
Відзначимо, що екс-чемпіони повернуться в ринг після поразок. Педраса 4 березня на Save Mart Arena в Фресно, штат Каліфорнія зустрівся з американцем Хосе Карлосом Раміресом і поступився одноголосним рішенням суддів.
Що стосується Коммі, то він в грудні 2021 року на арені Madison Square Garde в Нью-Йорку програв українцю Василю Ломаченко одноголосним рішенням суддів.
А тим часом новий абсолютний чемпіон легкої ваги Девін Хейні заявив, що Ломаченко знаходиться серед основних претендентів на бій з ним.