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Хейні: «Очевидно, що поєдинок проти Ломаченко – це великий бій»

Абсолютний чемпіон світу назвав двох боксерів, які знаходяться на вершині його списку
Бокс Професійний бокс
07:41
Хейні: «Очевидно, що поєдинок проти Ломаченко – це великий бій»

Володар всіх поясів в легкій вазі Девін Хейні (28- 0, 15 КО) заявив, що Василь Ломаченко (16- 2, 11 КО) є одним з перших претендентів на бій з ним:

«На наступному тижні я зустрінуся зі своєю командою, і ми з'ясуємо, що буде далі. Ми не виключаємо жоден варіант. Очевидно, що я підписався на матч-реванш, але потрібно подивитися, як все буде розвиватися. Ми хочемо брати участь у великих боях, тому разом з командою ми готові зробити все для цього.

У мене достатньо мотивації перед зустріччю з будь-яким суперником, але очевидно, що поєдинок проти Ломаченко - це величезний бій. Всі лідери нашої вагової категорії мене заводять - Джервонта Девіс, Василь Ломаченко. Ці двоє знаходяться у верхній частині мого списку, тому що в боях з ними є великий сенс. Всіх інших хлопців я дійсно не оцінюю так високо ».

Хейні став абсолютним чемпіоном світу 5 червня, коли в Мельбурні, Австралія одноголосним рішенням суддів переміг Джорджа Камбососа.

Камбосос впевнений, що неодноразово потрясав суперника.

Сергій Лук'яненко
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Девін Хейні Василь Ломаченко

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