Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу британець Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) для talkSPORT Boxing прокоментував поразку від володаря титулів WBC, WBA та IBF українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Як ви сприймаєте поразку від Усика? Як ви, як боєць, не зациклюєтеся на цьому?

«Я не зациклююся на цьому. Це в минулому. Я навіть не розглядаю це в такому ключі. Це в минулому. Я збираюся битися з Вордлі».

Дюбуа востаннє виходив на ринг у липні, коли програв нокаутом Усику в 5-му раунді.

Поєдинок Даніеля проти Вордлі відбудеться 9 травня у Манчестері на арені Co‑Op Live.

