Дюбуа – про поразку від Усика: «Це в минулому. Я збираюся битися з Вордлі»
Ексчемпіон світу 9 травня намагатиметься перекрити фіаско в бою з українцем
близько 14 годин тому
Даніель Дюбуа / Фото - Sky Sports
Колишній чемпіон світу британець Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) для talkSPORT Boxing прокоментував поразку від володаря титулів WBC, WBA та IBF українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Як ви сприймаєте поразку від Усика? Як ви, як боєць, не зациклюєтеся на цьому?
«Я не зациклююся на цьому. Це в минулому. Я навіть не розглядаю це в такому ключі. Це в минулому. Я збираюся битися з Вордлі».
Дюбуа востаннє виходив на ринг у липні, коли програв нокаутом Усику в 5-му раунді.
Поєдинок Даніеля проти Вордлі відбудеться 9 травня у Манчестері на арені Co‑Op Live.
Нагадаємо, Дюбуа націлений на нищівний нокаут у поєдинку з Вордлі.