Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) висловився про бій Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO) та Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO). «Циганського короля» цитує vringe.com:

Я думаю, що Вордлі – гарний боєць. І я вважаю, що бій із Даніелем Дюбуа – це дуже хороший поєдинок. Це відмінний бій для британського боксу: два місцевих надважковаговики відбиватимуть один одному всі органи. Вони два потужні панчери. Переможе той, хто першим влучить.

Це два бульдозери зростом 195-198 сантиметрів. Подивіться на їхню статуру – вони наче грецькі боги, висічені з каменю. Вони натреновані, молоді та амбітні. Вони обидва у розквтіті сил, свіжі та молоді. Це справжній бій, а не поєдинок, у якому один з суперників уже пройшов свій пік. Я вважаю, що вболівальники виграють від цього бою. Вони побачать титульний поєдинок двох надважковаговиків з рівними шансами.