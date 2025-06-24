Чемпіон світу за версією IBF у надважкому дивізіоні британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) для The Ringподілився думками про майбутній реванш проти володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO українця Олександра Усика (23-0, 14 КО).

«Я думаю, він трохи зношений. Ті два поєдинки з Ф’юрі, бій зі мною та з іншими – всі вони потроху забирали в нього сили. Я відчуваю, що він вже готовий зійти з п’єдесталу. Він гордий чоловік, все так, але приходить час – кожен має свій час.

Я знаю, що маю зробити – зробити його старим у ту ніч. Буває, що бій за одну ніч може перетворити суперника на старого, і саме це я й маю зробити. Цього разу я зроблю все правильно: ніякої метушні, ніяких легеньких ударів – тільки вибухи.

Я відчуваю, що ми виходимо на новий рівень у залі, і всі мене підштовхують сильніше, ніж будь-коли. Я зараз не надто стресую. У мене ще є час тренуватися, зосередитись, проводити спаринги – і влаштувати справжній розгром. Усе зійдеться в потрібний момент.

Деякі речі мають статися, вони приречені відбутись. Я хочу зробити це знову на «Вемблі», як минулого разу, але ще краще. Коли в бою з Джошуа ми почали вихід на ринг і все стало реальним, ніяких нервів не було. Я не дозволю себе перемогти, я відмовляюсь програвати, я тут.

Я впевнений зараз більше, ніж був тоді – і це величезна різниця. Назвіть це вірою чи як хочете, але тепер вона в мене є. Ви хочете шоу – я вам його дам».