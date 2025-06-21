Денис Сєдашов

Рідний дядько та колишній наставник ексоб'єднаного чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі, Джон Ф’юрі, поділився думкою щодо майбутнього реваншу за титул абсолютного чемпіона між українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

За словами Ф’юрі, Дюбуа виглядав значно краще у своїх останніх боях, ніж раніше, і, схоже, зміг оговтатись після важких моментів у кар’єрі. Цитує Pro Boxing Fans.

Не знаю, наскільки він змінився, але останні поєдинки були набагато кращими. Схоже, він повернувся у форму. Подивимось, як буде цього разу. Думаю, він спробує «накрити» Усика з перших раундів. Він великий, потужний — і така тактика може бути правильною для нього. Джон Ф'юрі

Втім, експерт вважає, що Усик добре знає, як протидіяти такій манері ведення бою:

Усик — розумний, у нього фантастична робота ніг. Він, як кубик Рубіка: його важко зчитати, складно зловити. Ти можеш мати всю силу світу, але якщо не маєш правильної дистанції — нічого не вийде. Тебе просто переграють, і ти залишишся ні з чим. Я завжди казав: слід поважати обох. Усик — фаворит завдяки техніці та ногам, але мене не здивує, якщо Дюбуа дістанеться до нього. Протриматись бездоганно всі 12 раундів — дуже складно. Джон Ф'юрі

Воррен: «Дюбуа готується зупинити Усика, як нещодавно зупинив Джошуа».