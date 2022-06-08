Усик: «Поєдинок Ф'юрі – Джошуа доведеться почекати, але я обов'язково його подивлюся»
Джерело назвало нову дату реваншу Усик – Джошуа
Бій доведеться провести пізніше ніж очікувалося
08:57
Реванш між чемпіоном WBO, IBF і WBA в суперважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) і Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) відбудеться 20 серпня. Про це в Twitter повідомив інсайдер Ден Рафаель.
«Мені сказали, що нова робоча дата для реваншу Усик – Джошуа – 20 серпня. Це не буде 23 липня».
Відзначимо, спочатку розглядалася дата 23 липня, але потім під час переговорів виникла заминка, через яку бій вирішили провести пізніше.Також відомо, що поєдинок прийме Саудівська Аравія.
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