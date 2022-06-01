Гарсія: «Джошуа талановитіший Усика та Ф'юрі. У Ентоні більше навичок»
Стало відомо, де відбудеться реванш Усик - Джошуа
Точні терміни проведення поєдинку поки невідомі
21:30
Реванш чемпіона світу з версій WBA / WBO / IBF в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) прийме арена Jeddah Super Dome в Джидді, Саудівська Аравія, повідомляє видання Sky Sports.
Jeddah Super Dome може вмістити до 40 тисяч глядачів. У лютому цього року багатофункціональна майданчик приймала один з івентів рестлінг-промоушена WWE.
За інформацією джерела, Jeddah Super Dome планує провести реванш Усик - Джошуа 23 липня, незважаючи на те, що напередодні з'явилася інформація про перенесення поєдинку на кілька тижнів.
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