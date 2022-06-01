Стало відомо, де відбудеться реванш Усик - Джошуа

Точні терміни проведення поєдинку поки невідомі

Реванш чемпіона світу з версій WBA / WBO / IBF в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) прийме арена Jeddah Super Dome в Джидді, Саудівська Аравія, повідомляє видання Sky Sports.

Jeddah Super Dome може вмістити до 40 тисяч глядачів. У лютому цього року багатофункціональна майданчик приймала один з івентів рестлінг-промоушена WWE.

За інформацією джерела, Jeddah Super Dome планує провести реванш Усик - Джошуа 23 липня, незважаючи на те, що напередодні з'явилася інформація про перенесення поєдинку на кілька тижнів.