Промоутер про бій Тіма Цзю та Чарло: «За датою, думаю, що це буде жовтень-листопад»
Джермелл Чарло і Тім Цзю домовилися про очний поєдинок
Для американця це буде обов'язковий захист титулу WBO<br>
19:19
Джермелл Чарло та Тім Цзю / Фото - redacaoemcampoАбсолютний чемпіон світу в першому середньому дивізіоні Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) та обов'язковий претендент на титул WBO Тимофій Цзю (21- 0, 15 КО) домовилися про бій.
Про домовленості між боксерами повідомив президент WBO Пако Валькарсель. Про це повідомляє ESPN.
Відзначимо, що для Чарло це буде обов'язковий захист титулу WBO. Раніше Всесвітня боксерська організація санкціонувала поєдинок між Чарло і Цзю.
Нагадаємо, в останньому поєдинку Цзю виграв у американця Террелла Гауша. Чарло в реванші переміг Брайана Кастаньо.
Коментарі 0