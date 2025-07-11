Денис Сєдашов

Чемпіона WBA у легкій вазі Джервонту Девіса (30-0-1, 28 КО) заарештували у штаті Флорида. Про це повідомляє авторитетне видання BoxingScene.

Інцидент стався у п’ятницю, 11 липня, близько 03:35 ночі за місцевим часом. Попереднє звинувачення — «побиття, домашнє насильство».

Це вже не перше подібне затримання боксера. У 2022 році Девіса також заарештовували за підозрою у домашньому насильстві.

Нагадаємо, що реванш між Джервонтою Девісом і Ламонта Роучем запланований на 16 серпня.

Джейк Пол викликав Джошуа, Ф’юрі та Джервонту після перемоги над Чавесом.