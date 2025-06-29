Джейк Пол викликав Джошуа, Ф’юрі та Джервонту після перемоги над Чавесом
Американець націлився на бої з топовими суперниками
8 хвилин тому
Фото: Getty Images
Американський боксер і ютубер Джейк Пол не зупиняється після перемоги над Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим та вже націлився на нові великі поєдинки. У післяматчевому коментарі він заявив про бажання битися з топовими суперниками. Слова наводить The Sun.
Мені потрібні сильніші суперники. Я хочу стати чемпіоном світу. Зурдо сьогодні виглядав диявольськи повільним — це теж була б легка робота.
Він також згадав імена Баду Джека, Джервонти Девіса, Ентоні Джошуа та Томмі Ф’юрі:
Мені потрібні всі. Припиніть утікати.
Нагадаємо, єдину поразку в кар'єрі Джейк Пол зазнав саме від Томмі Ф’юрі у 2023 році — за рішенням суддів.
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