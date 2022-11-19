Райан Гарсія: «Я збираюся нокаутувати Джервонту та зайняти своє місце як обличчя нашого неймовірного спорту»
Джервонта дізнався ім'я суперника, з яким проведе бій 7 січня
Їм стане чемпіон WBA у другому напівлегкому дивізіоні
07:21
Джервонта Девісс / Фото - boxingscene.comНапередодні чемпіон WBA Regular в легкому дивізіоні американець Джервонта Девіс (27-0, 25 КО) досяг угоди щодо поєдинку зі своїм співвітчизником Райаном Гарсією (23-0, 19 КО), але перед цим вийде в ринг 7 січня.
Скандальна зірка в намічену дату зустрінеться з чемпіоном WBA у другому напівлегкому дивізіоні домініканцем Ектором Луїсом Гарсією (16-0, 10 KO). Про це повідомляє boxingscene.com.
Суперники зустрінуться у Вашингтоні, округ Колумбія, поєдинок пройде в рамках легкої вагової категорії.
Нагадаємо, що Джервонта та Райан Гарсія повинні розділити ринг 15 квітня в Лас-Вегасі.
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