Джервонта повернеться в ринг 7 січня. Суперник – не Райан Гарсія
Стала відома можлива дата мегафайта Джервонта – Райан Гарсія
Обидва зіркових легковаговика, ймовірно, повернуться в ринг раніше цього терміну
18 листопада 08:41
Джервонта Девіс та Райан Гарсія / Фото - youtube.comПоєдинок між чемпіоном світу за версією WBA World в легкому дивізіоні Джервонтою Девісом (27-0, 25 КО) та американським проспектом Райаном Гарсією (23-0, 19 КО) відбудеться 15 квітня. Про це в Twitter повідомив журналіст ESPN Майкл Коппінджер.
Поєдинок пройде у ваговій категорії до 136 фунтів (61,6 кг).
Девіс вже повідомив, що повернеться на ринг 7 січня, Ймовірно, щоб провести проміжний поєдинок. Гарсія також може провести такий бій, але на даний момент нічого не вирішено.
Відзначимо, що на Джервонту також 16 лютого в Балтіморі очікує судове засідання через ДТП з його участю.
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