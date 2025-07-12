Джессі Родрігес назвав топ-5 боксерів світу: на якому місці Усик
Американець поставив ексабсолютного чемпіона надважкої ваги вище за інших
13 хвилин тому
Джессі Родрігес
Чемпіон WBC у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес (21-0, 14 КО) в інтерв’ю DAZN склав власний рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P).
У його списку перше місце посів українець Олександр Усик, якого Родрігес вважає лідером завдяки здобутому званню абсолютного чемпіона в надважкій вазі.
Друге місце він віддав японцю Наої Іноуе, третье — Теренсу Кроуфорду, четверте — Дмитру Біволу, а п’яте — Артуру Бетербієву.
Зазначимо, що в рейтингу ТОП-10 P4P від авторитетного журналу The Ring Родрігес займає сьому позицію, а ТОП-5 повністю збігається з його думкою.
Нагадаємо, раніше Усик заявив, що не є найкращим бійцем P4P.