Усик назвав ім'я найкращого боксера сучасності
Це не Альварес, чи Іноуе
34 хвилини тому
Усик та Дюбуа / Фото - Sky Sports
Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) в інтервʼю на YouTube-каналі колишнього чемпіону світу Карлу Фрочу назвав найкращого боксера планети.
Хто, на твою думку, зараз найкращий боксер у світі?
«Я думаю, що це Теренс Кроуфорд».
Багато хто вважає, що це ти.
«Ні, я не найкращий боксер у світі. Це Теренс Кроуфорд».
Нагадаємо, що Усик 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні проведе реванш проти Даніеля Дюбуа. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.
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