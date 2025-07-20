Джессі Родрігес зупинив Кафу у бою за два титули: відео
Американець обʼєднав пояси у другому для себе дивізіоні
20 хвилин тому
Родрігес і Кафу / Фото - Yahoo
У Фріско (штат Техас, США) відбувся поєдинок чемпіона світу за версією WBC у другій найлегшій вазі американця Джессі Родрігеса (21-0, 14 КО) проти володаря титулу WBO південноафриканця Пхумелеле Кафу (11-0-3, 8 КО).
Джессі переміг технічним нокаутом у 10-му раунді та обʼєднав титули.
Зазначимо, що 25-річний американець обʼєднує титули в другому для себе дивізіоні.
Тепер Джессі має провести поєдинок з чемпіоном WBA у другій найлегшій вазі Фернандо Мартінесом 22 листопада – про це раніше повідомив Туркі Аль аш-Шейх.
Нагадаємо, Родрігес назвав топ-5 боксерів світу.
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