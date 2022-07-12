Джейк Пол: «Ф'юрі боїться битися з Джошуа та Усиком»

Американський відеоблогер Джейк Пол (5-0, 4 КО) в коментарі TalkSPORT заявив, що повернув боксу популярність і дорікнув Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) за небажання боксувати за абсолютне чемпіонство.



Через цю проблеми ви не бачите найбільших боїв. Тайсон Ф'юрі боїться битися з Джошуа, він боїться боксувати з Усиком. Чому Джервонта Девіс і Девін Хейні не поб'ються? Чому не поб'ються Джервонта і Райан Гарсія?

Чому ці великі бої не відбудуться? Справа в тому, що одна зі сторін боїться. Бокс гине через відсутність обов'язкового захисту.

Ніхто не може змусити їх влаштовувати ці бої, як це відбувається в UFC».