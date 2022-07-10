Джейк Пол: «Я думаю, є дуже великі шанси на те, що я нокаутую Майка Тайсона»
Відеооблогер Джейк Пол вважає, що Майк Тайсон уникає бій з ним через страх відправити його в нокаут. Слова блогера приводить портал thesun.co.uk.
« Не знаю, чи можу використовувати слово «здрючити», але думаю, що я переміг би Тайсона. Я серйозний як серцевий напад, оскільки цей маячний оптимізм є справжньою суперсилою.
Я люблю Майка Тайсона. Я люблю Майка і його сім'ю, оскільки він відмінний хлопець, розумна людина, що взяв мене під своє крило. Я дуже вдячний йому за допомогу на початку моєї кар'єри в бою з Нейт Робінсоном в його андеркарді. Мені здається, він думає, що нокаутував би мене. Можливо, через це Майк не хоче битися зі мною. Я думаю, він хоче уникнути мого нокауту або заподіяння мені болю.
Якби Тайсон знав як я хороший, то, ймовірно, наш бій відбувся б. Можливо, йому допоможе перегляд мого поєдинку. Я думаю, є дуже великі шанси на те, що я його нокаутую».
Нагадаємо, раніше у Джейка Пола змінився суперник на бій в серпні.
Коментарі 0