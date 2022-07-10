Джейк Пол: «Я думаю, є дуже великі шанси на те, що я нокаутую Майка Тайсона»

Джейк Пол

Відеооблогер Джейк Пол вважає, що Майк Тайсон уникає бій з ним через страх відправити його в нокаут. Слова блогера приводить портал thesun.co.uk.

Я люблю Майка Тайсона. Я люблю Майка і його сім'ю, оскільки він відмінний хлопець, розумна людина, що взяв мене під своє крило. Я дуже вдячний йому за допомогу на початку моєї кар'єри в бою з Нейт Робінсоном в його андеркарді. Мені здається, він думає, що нокаутував би мене. Можливо, через це Майк не хоче битися зі мною. Я думаю, він хоче уникнути мого нокауту або заподіяння мені болю.

Якби Тайсон знав як я хороший, то, ймовірно, наш бій відбувся б. Можливо, йому допоможе перегляд мого поєдинку. Я думаю, є дуже великі шанси на те, що я його нокаутую».