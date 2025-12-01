Олег Гончар

Джейк Пол (12-1, 7 КО) розповів The Schmo, що 19 грудня у Маямі нокаутує Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) вже в першому раунді.

На питання про найгучніший можливий бій у 2026-му він відповів: Канело Альварес, Теренс Кроуфорд і Тайсон Ф’юрі — саме ці імена стоять у нього в списку.

За його словами, зараз Джошуа та Канело — два найбільші прізвища, з якими він може вийти на ринг.

Восьмираундовий поєдинок Джошуа — Пол відбудеться 19 грудня в Маямі з трансляцією на Netflix.

Нагадаємо, Пол раніше заявив, що стане для Джошуа новим Енді Руїсом.