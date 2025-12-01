Олег Гончар

Американський влогер Джейк Пол (12-1, 7 КО) називає запланований на 19 грудня поєдинок в Маямі «Енді Руїс 2.0» для Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), передає The Ring.

Для Джошуа цей бій стане поверненням в США з червня 2019-го, коли він програв Руїсу нокаутом у 7-му раунді.

«Це буде найбільша сенсація в історії боксу, як Тайсон проти Дугласа. Я шокую світ. Я готовий померти в ринзі, щоб перемогти. Хочу, щоб він розрізав мене, але йому доведеться мене вбити, щоб зупинити». Джейк Пол

Пол бачить себе «другим Усиком»: швидкий, з доброю щелепою, ударами в корпус і джебом. Джейк обіцяє уникати всіх ударів Джошуа всі 8 раундів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому Джошуа прийняв бій з Полом.