Джейк Пол: «Я Енді Руїс версії 2.0 для Джошуа»
Влогер прогнозує шокуючу перемогу над ексчемпіоном
близько 2 годин тому
Американський влогер Джейк Пол (12-1, 7 КО) називає запланований на 19 грудня поєдинок в Маямі «Енді Руїс 2.0» для Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), передає The Ring.
Для Джошуа цей бій стане поверненням в США з червня 2019-го, коли він програв Руїсу нокаутом у 7-му раунді.
«Це буде найбільша сенсація в історії боксу, як Тайсон проти Дугласа. Я шокую світ. Я готовий померти в ринзі, щоб перемогти. Хочу, щоб він розрізав мене, але йому доведеться мене вбити, щоб зупинити».
Пол бачить себе «другим Усиком»: швидкий, з доброю щелепою, ударами в корпус і джебом. Джейк обіцяє уникати всіх ударів Джошуа всі 8 раундів.
