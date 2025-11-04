Джейк Пол розніс Джервонту Девіса: «Ходячий шматок сміття»
Бій скасовано через арешт чемпіона легкої ваги
близько 1 години тому
Відеоблогер-боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) не стримав емоцій після скасування бою проти чемпіона WBA у легкій вазі Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО).
У довгому пості в Instagram Пол назвав Девіса ходячим шматком сміття та відмовився давати платформу для збільшення фанатської бази.
Пол детально описав хаос у підготовці збоку Джервонти: запізнення на зйомки на години, дивні вимоги й постійні судові позови. Останньою краплею став новий арешт Девіса — звинувачення у побитті колишньої дівчини.
«Я не хотів, щоб MVP та Netflix фінансували людину, яка чинить найогидніший гріх».
Джейк приніс вибачення боксерам андеркарду, команді та фанатам.
«Ви жертвували часом із сім’ями, а цей дурень знову втратив розум. Пол пообіцяв рухатися далі: Хто завгодно. Коли завгодно».
Промоутери наразі шукають заміну на 12–19 грудня.
