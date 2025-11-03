Денис Сєдашов

Американський боксер Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) заявив, що готовий вийти в ринг проти Джейка Пола (12-1, 7 КО), але лише за величезний гонорар.

У програмі Club Shay Shay Кроуфорд зізнався, що спочатку не мав жодного інтересу до бою з популярним ютубером і шоуменом, проте змінив позицію, коли почув суму можливого контракту.

Якщо мені запропонують 200 мільйонів доларів — я битимусь із Джейком Полом. Теренс Кроуфорд

Його заява пролунала на тлі скандалу навколо Джервонти Девіса, чий потенційний поєдинок із Полом опинився під загрозою.