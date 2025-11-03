Кроуфорд назвав суму, за яку погодиться на бій із Джейком Полом
Теренс не виключив гіпотетичний бій із відеоблогером
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Американський боксер Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) заявив, що готовий вийти в ринг проти Джейка Пола (12-1, 7 КО), але лише за величезний гонорар.
У програмі Club Shay Shay Кроуфорд зізнався, що спочатку не мав жодного інтересу до бою з популярним ютубером і шоуменом, проте змінив позицію, коли почув суму можливого контракту.
Якщо мені запропонують 200 мільйонів доларів — я битимусь із Джейком Полом.
Його заява пролунала на тлі скандалу навколо Джервонти Девіса, чий потенційний поєдинок із Полом опинився під загрозою.