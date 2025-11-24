Джейк Пол розніс Нганну за відмову від бою: «Дурень і посміховисько»
Боксер і блогер обіцяє «10 разів кращий» бій з Джошуа
близько 4 годин тому
Американський влогер Джейк Пол (12-1, 7 КО) жорстко прокоментував відмову ексчемпіона UFC Френсіса Нганну (18-3) від бою з ним. Слова Пола навів портал MMA Fighting.
Джейк Пол не стримався після відмови Нганну замінити Джервонту Девіса в поєдинку на Netflix.
«Подивимося, як він почуватиметься після того, як я вийду проти Джошуа і проведу бій у 10, а то й у 100 разів кращий, ніж він. Нганну — посміховисько і дурень. Він завмер на місці, перестав розвиватися. Для мене бій з ним — дрібниця. Більше вам про нього знати не потрібно».
Пол також звинуватив Нганну в неповазі до Майка Тайсона, назвавши його «ніким» поруч із легендою.
Нганну, який програв Джошуа нокаутом у другому раунді в березні 2024-го. Від бою з Полом він відмовився та назвав неповагою через різницю у вазі.
